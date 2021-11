Tchad : l’ADAC justifie les redevances appliquées aux prix des billets d’avion

Le directeur général de l’Autorité de l’aviation civile (ADAC), Kokoï Abdramane Dadi, s’est expliqué ce 17 novembre sur l’arrêté ministériel du 5 novembre qui institue des nouvelles redevances au départ du Tchad et d’autres arrêtés portant sur la normalisation des frais de passagers en provenances et à destination au Tchad.



Les compagnies aériennes estiment que les taxes à partir du Tchad sont chers. L’État avait décidé de réduire à 50% les redevances qui sont collectées par les autorités de l'aviation civile ainsi que les gestionnaires de l'aéroport à travers l'ASECNA.



L’ADAC estime qu’en deux ans, les prix des billets d’avion n’ont pas baissé et sont restés au même niveau, malgré l’intervention de l’État.



Le ministre de l’Aviation civile et de la Métrologie nationale, Haliki Choua Mahamat, dès son arrivée à la tête de ce département, a réuni tous les acteurs du secteur aérien, les compagnies aériennes les sociétés d'assistance fiscale sur la problématique du prix des billets.



Par la suite, une commission restreinte à été mise sur pied avec un échantillonnage de certaines compagnies aériennes ainsi que de certaines sociétés d'assistance fiscale.



Certaines compagnies se sont plaintes du fait que les impôts à partir du Tchad sont très chers. Les réunions ont permis de démontrer que ni les impôts, ni les redevances n’ont un impact sur le prix des billets.



“À la suite de ce compte rendu, nous sommes passés à une situation de normalisation des redevances à partir du Tchad sur le même taux d’avant 2019”, précise Kokoï Abdramane Dadi.