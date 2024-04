Tchad : l'ADAC préoccupée par les conditions d'accueil des passagers à l'aéroport de N'Djamena

Ce vendredi 26 avril 2024, le Directeur Général (DG) de l'Autorité de l'Aviation Civile, Senoussi Hassan Abdoulaye, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une visite à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena pour constater en personne le fonctionnement des différents services.



Lors de sa visite, le DG a remarqué les difficultés rencontrées par les passagers et le personnel de l'aéroport. Il a déclaré que cette inspection vise à évaluer les conditions de travail et d'accueil, soulignant l'importance d'apporter des améliorations. Senoussi Hassan Abdoulaye a annoncé qu'un comité a été mis en place pour se pencher sur les problèmes constatés et proposer des solutions pour améliorer les conditions de travail à l'aéroport, ainsi que l'accueil des passagers.



Selon lui, bien qu'un grand aéroport n'existe pas encore à N'Djamena, son équipe et lui sont déterminés à faire des progrès significatifs dans ce domaine. Enfin, le DG a appelé tous les acteurs impliqués dans le fonctionnement de l'aéroport à s'investir davantage pour améliorer l'accueil des passagers.