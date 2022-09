Tchad : l'ADC appelle à la mobilisation contre les maladies cardio-vasculaires

L’Association pour la défense des droits des consommateurs (ADC) a organisé ce 22 septembre 2022, au CEFOD, un atelier d’échanges, à l’intention des leaders des organisations de la société civile et des professionnels des médias, sur la lutte contre les maladies et les problèmes de santé publique au Tchad, ainsi que sur les objectifs de développement durable.



C’est le secrétaire général de l’ADC, Daouda Elhadj Adam, qui a ouvert les travaux.



A l’initiative de l'ADC, cet atelier d’échanges vise à outiller, sinon informer les acteurs des organisations de la société civile, sur la prévention des maladies non transmissible (MNT) et la sensibilisation de la population sur la prévention de ces maladies aux journalistes, notamment sur le cancer, les maladies cardio-vasculaires, respiratoires, ainsi que le diabète.



Ce séminaire vise également à accélérer la mise en œuvre du plan national multisectoriel de lutte contre les MNT, dans le cadre du 2ème Plan national de développement. Ouvrant les travaux d’échanges, Daouda Elhadj Adam a fait un plaidoyer visant à pousser le gouvernement à prioriser la mise en charge, la prévention de ces pathologies, de mettre en place tous les plateaux techniques, mais aussi de favoriser l’accompagnement des personnes qui vivent avec ces maladies.



Pour lui, cette session permettra aux parties prenantes, d’élaborer une stratégie pour pouvoir améliorer leur synergie d’actions, mutualiser leurs efforts, afin de lutter contre les problèmes de santé publique qui interpellent tout le monde.



A cette occasion, trois thématiques ont été développées : les maladies non transmissibles, les enjeux au Tchad, le cas des maladies cardio-vasculaires et les objectifs de développement durable et leur mise en œuvre. Les facteurs de risque cardio-vasculaire sont dus entre autres, au tabagisme, à l’obésité, à l’âge, au sexe et au diabète.



Il est important de préciser que les maladies cardio-vasculaires constituent la première cause de décès dans le monde. Enfin, la stratégie de prévention préconisée se structure, entre autres, au régime alimentaire riche en fruits et activités sportives.