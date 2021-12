Tchad : l'ADC présente le rapport sur l'indice d'interférence de l'industrie du tabac

L'Association pour la défense des droits des consommateurs (ADC) a présenté le rapport sur l'indice d'interférence de l'industrie du tabac au Tchad, ce 30 décembre 2021 au CEFOD, en présence de certaines associations de la société civile et des patrons de médias.



En présentant le rapport, le secrétaire général de l'ADC, Alhadj Douda Adam souligne que « la lutte anti-tabac n'est pas facile. Le tabac est un produit qui tue, pourrit et appauvrit. Mais c'est un secteur où l'ingérence de son industrie est vraiment présente et pèse sur la mise en œuvre des engagements anti-tabac' », a-t-il ajouté. Pour lui, l'ADC est engagée dans la sensibilisation des méfaits de la consommation du tabac et œuvre pour faire des actions de plaidoyer, en vue de l'adoption des lois et textes d'application.



Mais le vrai travail reste le suivi de la mise en œuvre des tous ces encadrements juridiques. Selon Alhadj Douda Adam, « l’indice d'interférence de l'industrie du tabac permet d’appréhender le niveau d'ingérence de l'industrie du tabac sur la politique publique de lutte contre le tabagisme au Tchad », a-t-il conclu.



Il faut aussi retenir qu'au Tchad, il existe un fabricant de produits du tabac, la Manufacture des cigarettes du Tchad (MCT) qui est une filiale du groupe Impérial Tabacco. Elle produit des marques telles que Fine, News et PS. L'usine de la MCT est située à Moundou et a produit 33,658 millions de paquets de cigarettes en 2019. Le prix moyen au point de vente d'une marque produite localement est de 650 FCFA, tandis que les cigarettes importées comme Marlboro coûtent 1000 FCFA.