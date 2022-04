Tchad : l’ADC réagit à la sortie du ministre de l’Energie

Selon l'Association pour la défense des Droits des Consommateurs (ADC), le moyen utilisé par le ministre pour répondre à la problématique de l’énergie électrique qui préoccupe les consommateurs et autres acteurs économiques est inapproprié. Il peut, selon l’ADC « être interprétée comme un pavé jeté dans la marre, voire une insulte aux cris de cœur de ceux-ci ».



Il faut dire que le taux d'accès à l'électricité du Tchad est l’un des plus bas au monde, avec 6,4 % contre une moyenne de 48 % en Afrique subsaharienne. Et les besoins en énergie électrique dépassent largement les chiffres longtemps sous-estimés du ministère de l’Energie et de la SNE. Dans sa mise au point, « l’ADC est surprise et choquée que le ministre de l’Energie parle d’achat imminent de groupes électrogènes sur des fonds propres de l’Etat en cette période de rareté de ressources.



Alors qu’il y a des possibilités dans ce domaine de nouer de partenariats viables pour une augmentation conséquente de la production de l’Energie électrique avec des producteurs indépendants… ».



Ainsi, afin de mettre fin au déficit chronique de l’offre d’électricité et à la mauvaise allocation des ressources publiques dans ce secteur, l’ADC demande au PCMT et au gouvernement de : mettre fin à l’acquisition pour la SNE de groupes thermiques inefficaces comme annoncée par le ministre en charge de l’énergie ; accélérer le développement de l’Energie solaire photovoltaïque par des opérateurs privés indépendants et crédibles pour répondre aux besoins croissant de l’économie en Energie électrique : retirer progressivement les centraux thermiques inefficaces et couteux de la SNE et réinjecter les subventions d’exploitation en carburant non productives dans le renforcement du réseau de transport et de distribution de l’Energie électrique ; lever tous les obstacles liés au déploiement et au fonctionnement des producteurs indépendants, notamment la signature du décret portant attribution du terrain nécessaire à l’installation des équipements et le paiement régulier de l’Energie fournie à la SNE.



Il s’agira également, pour l’ADC, d’assainir le climat des affaires pour permettre aux opérateurs privés d’exercer librement et dans le respect des textes régissant la régulation pour produire de l’Energie propre suffisante et à moindre coût, et d’accélérer le processus de mise en œuvre effective du projet d’interconnexion Tchad-Cameroun.



Enfin l’ADC évoque la mobilisation et l’allocation des ressources publiques pour le renforcement du transport et la distribution de l’Energie électrique et l’interconnexion.