Tchad : l’ADC s’insurge contre l’utilisation des produits décapants par les femmes

A l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Femme et de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET 2022), à travers un communiqué de presse du 08 mars 2022, l’Association pour la Défense des Droits des Consommateurs (ADC) se réjouit des progrès considérables que le Tchad a réalisés ces dernières années dans la promotion et l’émancipation de la Femme.



Par cette note, l’ADC a saisi cette opportunité pour exprimer sa profonde préoccupation par rapport à l’utilisation généralisée des produits cosmétiques décapants (produits éclaircissants), par les femmes pour se dépigmenter la peau.



Selon le communiqué, ce phénomène de dépigmentation volontaire constitue une menace grave à la santé de la femme tchadienne, car il entraine des complications dermatologiques et d’autres maladies graves tels que, l’hypertension artérielle, le diabète et les endocrinopathies.



En dépit de l’ampleur des dégâts sanitaires causés par l’usage de ces produits décapants, force est malheureusement de constater que la dépigmentation volontaire de la peau par les femmes est devenue une pratique banalisée observée dans les zones urbaines et rurales, et considérée comme un acte normal par notre société, estime l'ADC.



L'Association déplore que certaines femmes vont jusqu’à appliquer ces produits à leurs enfants. Son coût économique, ainsi que son impact sur la santé physique et mentale, constituent un véritable enjeu de santé publique et une entrave certaine aux objectifs de développement durable, d’où la nécessité d’une prévention.



Face à cette situation qui constitue un défi majeur de la femme tchadienne, l’ADC demande : aux Tchadiennes et Tchadiens de méditer à l’occasion de cette journée, sur ce phénomène dangereux qui gagne toutes les couches sociales et de n’avoir aucun complexe à cause de la peau noire ;

aux organisations féminines et aux femmes leaders d’inscrire la lutte contre la dépigmentation dans leur plan d’actions en vue de son éradication ;

aux ministères en charge de la Santé publique et de la Communication, d’initier de larges campagnes de sensibilisation sur les dangers et les conséquences de l’usage des produits décapants et de prendre d’autres mesures appropriées pour éradiquer ce fléau ;

aux professionnels de la santé à s’impliquer davantage dans la sensibilisation des femmes sur les conséquences de la dépigmentation volontaire ;

aux partenaires techniques et financiers notamment le PNUD, l’OMS, le FNUAP et l’UNICEF, d’accompagner le gouvernement dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies d’éradication de la dépigmentation qui constitue un enjeu pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).