Tchad : l'ADDAR officiellement lancée pour renforcer l'éducation et la paix

La société civile tchadienne s'enrichit d'un nouveau membre avec la création de l'Association ADDAR pour le Développement Social et Culturel. L'annonce officielle de son lancement a été faite lors d'un point de presse organisé le samedi 2 décembre 2023 par son président, Brahim Abbas Mihimit. Cette conférence a eu lieu au siège de l'association, situé dans le quartier N'djari, dans la commune du 8ème arrondissement.



Au cours de son discours, Brahim Abbas Mihimit a mis en avant les principaux objectifs d'ADDAR. L'association vise à promouvoir l'éducation et la paix, ainsi qu'à contribuer à l'épanouissement de la femme tchadienne et au bien-être général de la population. Ces initiatives visent à renforcer la cohésion sociale et culturelle au sein de la communauté.