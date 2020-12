Tchad : l'ADETIC équipe l'Université polytechnique de Mongo

L'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC) a remis jeudi du matériel informatique et bureautique à l'Université polytechnique de Mongo.



Le président de l'Université, Pr. Abakar Mahamat Tahir, s'est félicité de ce geste. "À notre demande, l'ADETIC n'a pas hésité à équiper deux salles informatiques réfectionnées, avec 50 ordinateurs fixes, 50 ordinateurs portables, deux tables-bancs, trois vidéo projecteurs, deux photocopieurs, trois stabilisateurs de 5 Kw, sept câbles Internet, 16 batteries de 12 Volts, une centrale solaire et un groupe électrogène de 50 Kva", explique-t-il.



"Cet appui de l'ADETIC s'ajoute à l'équipement de deux salles informatiques avec la connexion Internet haut débit. Ce qui permettra de développer des mécanismes de formation des étudiants, du personnel des entreprises, des ONG et des associations de la province. À travers cet appui de l'ADETIC, nous pouvons donner une formation de qualité à nos étudiants pour que le Tchad de demain soit un pays fort en TIC", déclare Pr. Abakar Mahamat Tahir.



Le directeur général adjoint de l'ADETIC, Naïr Abakar, indique que l'Agence est une institution qui oeuvre en faveur des jeunes, surtout dans le domaine de l'apprentissage des TIC.



"Aujourd'hui, nous avons apporté notre contribution à cette université scientifique pour que les jeunes puissent bénéficier d'une formation de qualité", selon lui.



Le gouverneur de la province du Guera, Dago Yacoub, adresse ses remerciements à l'ADETIC pour cet appui qui permettra aux étudiants de se former et mettre en pratique leur expérience.



Des cadeaux ont également été remis à des étudiants au cours d'un jeu-concours.