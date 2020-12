Tchad : l'ADETIC lance la semaine de la solidarité numérique du genre à Abéché

Le directeur général adjoint du ministère des Postes et de l'Économie numérique a présidé mercredi à Abéché, la cérémonie d'ouverture de la semaine de la solidarité numérique genre. Cet atelier est organisé par l'Agence de développement des technologie de l'information et de la communication (ADETIC).



Les assises d'une semaine regroupent plus d'une centaine de participantes. L'objectif de cette formation est d'aider les femmes à s'autonomiser et renforcer leurs contributions au développement.



La 1re adjointe au maire de la ville d'Abéché, Khadidja Assamah Issa, s'est réjouit du choix de la ville d'Abéché pour abriter cette activité la première du genre.



Pour sa part, la présidente du comité d'organisation Widdad Aboukakar Hissein Mahmoud, a déclaré que l'ADETIC cherche à faciliter et encourager la participation active des femmes dans les projets de développement et dans l'entrepreneuriat grâce à l'usage de TIC.



Le directeur général de L'ADETIC, Mahamat Acyl, a rappelé que la question genre est prônée par le gouvernement de la 4e République.



Lançant les travaux de la formation, le directeur général adjoint du ministère des Postes et de l'Économie numérique, Mahamat Saleh Brahim, a précisé que cette formation cadre parfaitement avec la politique du gouvernement tchadien qui cherche à donner la place qui revient de droit à la femme.