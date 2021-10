Tchad : l'ADRMT s'inquiète des maux qui affectent la province du Tibesti

L'ADRMT fait un constat très amer et déplore notamment l'usage abusif des produits chimiques toxiques tels que le mercure mais aussi la dégradation de l'environnement, la prolifération de certaines maladies et l'abandon de l'école par les enfants.



Le président de l'ADRMT, Brahim Wardougou Boulou, souligne que ces phénomènes gangrènent la population et réduisent l'image de la province. Elle interpelle les autorités compétentes afin de suivre de près cette situation pour éviter d'endeuiller, encore plus, les familles tchadiennes.



"Nous n'avons pas arrêté de sensibiliser la population contre ces maux. Bien sûr, notre contribution seule ne suffit pas. L'État est aussi appelé à oeuvrer pour qu'on remonte ensemble cette pente", affirme Brahim Wardougou Boulou.



Le premier pas est l'adoption du nouveau Code minier. L'ADRMT lance un appel au gouvernement, aux ONG et philanthropes afin de renforcer la lutte contre la dégradation de l'environnement et favoriser le retour des enfants à l'école.