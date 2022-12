Tchad : l’AEVDD, un club universitaire qui veut promouvoir le développement durable

Ce club universitaire a été fondé le 12 juillet 2022 sur la conviction que l’entrepreneuriat est un levier formidable pour favoriser l’émancipation des étudiants pour le développement durable, pour lutter contre le changement climatique, aussi pour contribuer à l’animation de la vie estudiantine, renforcer l’autonomie, le sens de l’initiative et promouvoir la francophonie ainsi que l’ensemble des valeurs de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) par un appui opérationnel à la jeunesse francophone, explique Aristide On-Keba Yago Dering, président de l'AEVDD.



Cette activité marque le début de la campagne de sensibilisation sur les actions de l’AEVDD ainsi que la réalisation de quelques activités de fin d’année qui selon le président, vont contribuer à l’animation de la vie estudiantine, renforcer l’autonomie, promouvoir les valeurs liées à l’engagement, au volontariat et surtout promouvoir la francophonie ainsi que l’ensemble des valeurs de l’AUF dans une approche respectueuse des autres cultures. Il est donc prévu une série de formations en entrepreneuriat et des conférences-débats.