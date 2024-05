Tchad : l'AFAC appelle à préserver l'unité nationale au lendemain de la présidentielle

Par un point de presse tenu ce jeudi 16 Mai 2024 à N'Djamena, la présidente de l'Association des Femmes Anti-clivages (AFAC), Zenab Florence Ngaina, saisit l'opinion publique sur les risques que pourraient comporter certains propos qui ont été tenus ci et là, par certains concitoyens, pendant la période électorale, notamment la présidentielle du 06 mai dernier. Pour ce faire, face à la réaction des uns et des autres, l'AFAC ne saurait demeurer insensible.



En effet, l'AFAC tient à rappeler l'importance de prôner l'unité, la stabilité et la cohabitation pacifique qui constituent les piliers essentiels pour le développement et la prospérité d'une nation. Elle invite à éviter le piège de la division et des conflits, tout en résistant aux forces qui cherchent à diviser.



« Le Tchad, avec sa riche diversité culturelle et religieuse, regorge d'énormes potentialités et de richesses. Il est impératif de les valoriser et de célébrer cette diversité comme une force plutôt qu'une faiblesse », a indiqué Zenab Florence Ngaina.



Ainsi, l'AFAC se veut un acteur majeur dans la recherche de la cohésion sociale et dans la prévention des conflits internes. Aussi, l'AFAC invite les citoyens tchadiens à ne pas céder aux discours de certains politiciens qui seraient de nature à compromettre la cohabitation pacifique.



Enfin, l'AFAC appelle à la vigilance et à œuvrer tous ensemble pour que le Tchad devienne un modèle de cohabitation et d'unité non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde.