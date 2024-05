Tchad : l’AFEMA a organisé une cérémonie officielle de restitution du projet « NDOU DENE »

La cérémonie de restitution organisée ce mercredi 15 mai 2024, dans un hôtel de la place, a connu la présence des plusieurs personnalités, ainsi que des membres de jury qui étaient aussi présents pour la délibération des résultats.



En effet, l'Association Femme Aussi (AFEMA) qui signifie voix de femme en Ngambaye, est une organisation culturelle qui a pour but, la promotion de l'art en général, et l’entrepreneuriat féminin tchadien en particulier, et au-delà des frontières. Elle a été créée en juin 2017 par une dizaine de femmes engagées et passionnées de l’entrepreneuriat.



Dans son allocation d'ouverture, la présidente de l'Association Femme Aussi (AFEMA), Mme Netoua Ernestine a déclaré que, lorsqu’on parle du Tchad à l’international, les gens ont l'habitude de présenter les armes et les guerres. « Mais dans ce Tchad, nous exerçons en tant que jeune entrepreneur, nous exerçons aussi en tant qu’entrepreneur culturel, il serait important de vendre nos produits culturels dans d'autres pays », a-t-elle rappelé.



Mme Amina Tidjani, conseillère nationale, par ailleurs marraine de cette cérémonie, souligne pour sa part que le projet NDOU DENE avait pour objectif de doter les femmes des outils nécessaires pour réussir dans leurs entreprises culturelles, et ainsi les autonomiser dans ce domaine. II y avait au total 20 candidates qui étaient retenues au premier pitch, et parmi elles, 12 candidates ont été sélectionnées au deuxième pitch par le jury.



Le but de ce projet est de réduire la pauvreté, a mentionné l'un des participants. Après la présentation des candidates, chacune d'elles a eu droit à trois minutes pour présenter son projet devant le jury.



Plusieurs projets ont été présentés par les candidates, afin de convaincre le jury, des projets dans le domaine de l’artisanat, de la transformation, ou encore dans le domaine de la culture et de la danse. Après délibération par le jury, le choix a été porté sur les 5 candidates parmi les 12.



Elles ont toutes défendu leurs projets avec brio, et parmi les cinq candidates, figure une jeune dame du nom Victorine qui excelle dans le domaine de la confection des sacs à main, des bracelets à base des matières locales. Elle a gravi les échelons avec une moyenne de 17 et bénéficie d'un chèque de 1 500 000 FCFA, alors que la seconde a eu un chèque d'un million de FCFA.



Il faut noter qu'au cours de cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été remises aux différents membres du jury, pour l'effort et les services rendus, quant à la réussite de tous ces évènements. Une photo de fin a marqué la fin de cette cérémonie.