Tchad : l'AICA, observateur du dialogue national, salue l'objectivité et l'intégrité au cours des assises

Le président fondateur de l'Alliance, Agbemelo Semeho Eric, relève que les tchadiens ont exprimé leurs opinions en toute indépendance, objectivité, intégrité et probité au cours des assises nationales.



"Ils sont résolument engagés à tourner la page sombre de l'histoire de leur pays et bâtir une société démocratique. Ces derniers ont pris des résolutions fermes de transformer le pays", indique Agbemelo Semeho Eric.



L'AlCA recommande au peuple tchadien de privilégier toujours le dialogue comme voie royale pour le dénouement des situations critiques. Elle demande au peuple tchadien de rester serein et de suivre de près l'exécution des résolutions du DNIS et recommande à la classe politique tchadienne de placer l'intérêt supérieur du peuple tchadien au-dessus de toute lutte politique. Aussi, elle exhorte les autorités de la transition au respect des engagements pour une paix durable au Tchad.



"Nous réitérons encore notre disponibilité à continuer à apporter notre expertise aux différentes parties prenantes pour la mise en œuvre des résolutions", conclut Agbemelo Semeho Eric.