Tchad : l’AILC engage un dialogue avec les Églises évangéliques

Ce mardi 10 juin 2025, l’Agence nationale d’investigation et de lutte contre la corruption (AILC) a entamé une mission de sensibilisation à N’Djamena.



Conduite par le contrôleur général, Ousman Abdraman Djougourou, l’équipe de l’AILC a rencontré l’Entente des Églises des missions évangéliques du Tchad (EEMET), marquant ainsi la première étape de cette campagne.



L’objectif de cette rencontre : présenter les actions de l’Agence et solliciter l’appui des leaders religieux dans la lutte contre la corruption. « Nous sommes engagés dans une lutte difficile et délicate. Nous savons qu’il y aura des résistances, mais la vérité prévaudra sur le mensonge », a affirmé M. Djougourou devant ses interlocuteurs.



En réponse, le secrétaire général de l’EEMET, Dr Djimalngar Madjibaye, a exprimé le soutien de son organisation. Il a réaffirmé l’engagement des Églises à combattre la corruption sous toutes ses formes, la qualifiant de péché grave, contraire aux valeurs chrétiennes.



Cette initiative s’inscrit dans une approche de collaboration avec les forces morales du pays, en vue de renforcer la sensibilisation et l’adhésion citoyenne à la lutte contre ce fléau.