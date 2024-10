Tchad : l’AJ9 interpelle le gouvernement sur la montée du niveau des fleuves Chari et Logone

L’Association Jeunesse Active du 9ème arrondissement attire l'attention du gouvernement sur la situation alarmante de la montée inquiétante du niveau des fleuves Chari et Logone.



C'est à travers un point de presse tenu ce mercredi 2 octobre 2024 à Ngonba, situé au bord du fleuve Chari que l’Association Jeunesse Active du 9ème arrondissement (AJ9), par la voix de son coordinateur, attire l'attention du gouvernement et de l'opinion publique, sur cette situation alarmante qui menace directement les habitants du 9ème arrondissement de la capitale tchadienne.



Dans sa déclaration, le coordinateur adjoint, Minnamou Djobsou Ezechiel explique que les inondations dévastatrices de 2022 ont laissé des traces profondes dans de nombreux quartiers du 9ème arrondissement. Les pertes en vies humaines, et économiques, ont été considérables.



Face à cette crise, le gouvernement a pris l'initiative de construire une digue afin de prévenir de futures inondations. Le coordinateur explique que les réalisations de la construction de la digue de près de 30 kilomètres, n'ont pas couvert toutes les zones à risque. Pire encore, des fuites alarmantes ont été constatées dans certaines parties de la digue, exposant encore davantage les quartiers insuffisamment protégés.



Minnamou Djobsou Ezechiel indique également que, parmi les zones les plus vulnérables aujourd'hui, on compte notamment, Walia Djanga, Orticole, Ngonba et Dassa, où les populations vivent dans l'angoisse, face à la montée des eaux. « Le quartier Kabé n'ayant aucune digue de protection est encerclé par l'eau à l'heure où nous tenons ce point de presse », a-t-il affirmé.



Le coordinateur indique également que malgré les efforts déployés par les jeunes du quartier et l'Association Jeunesse Active, ainsi que le soutien du gouvernement et des bonnes volontés, à travers la fourniture de sacs et de la terre, la situation reste critique dans les quartiers mentionnés.



Enfin, le coordinateur a profité de cette occasion pour lancer un appel pressant au gouvernement, aux organisations, aux entreprises et aux bonnes volontés, afin de venir en aide aux habitants du 9ème arrondissement. II indique aussi avoir besoin des ressources matérielles et logistiques, notamment au moins trois excavatrices, une cinquantaine de camions de terre, des sacs vides, ainsi que d’autres équipements.



« L'Association Jeunesse Active appelle à la solidarité de tous les habitants du 9ème arrondissement, sans distinction, pour unir nos forces et sauver notre arrondissement des inondations », a-t-il conclu.