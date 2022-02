Tchad : l'AJADR alerte sur les difficultés sans précédent du milieu rural

L'AJADR a eu à organiser plusieurs plaidoyers dans la province du Mayo-kebbi Est, notamment dans le cadre des conflits agriculteur-éleveurs. Elle a également pris part activement à toutes les activités organisées par la coalition Wakit Tamma pour demander le retour à l’ordre constitutionnel, la révision de la charte de transition, ainsi que la demande d’un dialogue sincère.



Pour Deuba Rodrigue Tchoké, l’AJADR entend promouvoir l’éducation environnementale, les ressources naturelles et halieutiques ; et promouvoir la formation et la sensibilisation des jeunes aux droits humains, à la démocratie et aux valeurs humaines.



L'association entend en outre mener plusieurs actions dans les provinces à travers la sensibilisation des jeunes dans les valeurs patriotiques et du dialogue inter-générationnel, l’implication des jeunes dans la chose publique et la prévention des conflits ; promouvoir l’esprit entrepreneurial en milieu jeunes et leur insertion socio-économique ; promouvoir le droit de la femme ; améliorer les conditions de vie des jeunes en milieu rural, en eau, hygiène et assainissement ; et promouvoir l’éducation et la santé des jeunes en milieu rural.



Le coordonnateur national de l’ONG ZONAL, Houssoubé Kakiné, a quant à lui, affirmé que l’AJADR a un grand défi à relever et cela nécessite un fort engagement. Pour lui, chaque membre de ladite association doit se sentir concerné et apporter réellement ses talents en matière d’expertise, d’expérience et d’engagement pour un but à atteindre.