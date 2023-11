Tchad : l’AJADRI dénonce des amalgames sur l’État fédéral

Deube Rodrigue Tchoke, président de l'Association des Jeunes pour l'Animation et le Développement Rural (AJADRI), a exprimé son indignation suite aux déclarations du secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Haroun Kabadi, lors du séminaire sur le projet de constitution tenu le 03 novembre dernier.



Dans une sortie médiatique au début de la semaine, Haroun Kabadi a affirmé soutenir le "oui" au référendum. Tchoke considère que le secrétaire général du MPS est allé trop loin en déclarant que "si le oui l'emporte, ce sera une victoire pour l'unité nationale, la paix, la stabilité, la cohésion nationale et le vivre ensemble, tandis qu'une éventuelle victoire du non serait dangereuse".



Selon Tchoke, ces propos suggèrent que le MPS prépare une réponse négative si les citoyens rejettent l'état unitaire.



Le président de l'AJADRI a exprimé son soutien à l'état fédéral, qu'il considère comme un système d'organisation, d'administration et de gouvernement favorisant la concurrence, l'efficience, la proximité avec les citoyens, la séparation des pouvoirs et la protection des minorités – des caractéristiques essentielles du fédéralisme.