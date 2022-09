Tchad : l'AJAPE relève le défi écologique en plantant des arbres à la faculté de Toukra

C'est dans cet élan que l’Association des Jeunes pour l’assainissement et la protection de l’environnement (AJAPE), une ONG nationale, célèbre cette journée, en collaboration avec le projet AMCC + Tchad (Alliance mondiale contre le changement climatique), ainsi que ses partenaires techniques et financiers dont l’ONG OXFAM. L'évènement est placé sous le thème : "l'importance de l'arbre dans l'environnement".



Le coordonnateur du l’AJAPE, Telbaye Koulngar et le coordonnateur du projet AMCC + Tchad (Alliance mondiale contre le changement climatique), Ali Gamané, soulignent que l'objectif est de "rapprocher le cœur et l’esprit des jeunes étudiants sur l’importance de l’arbre et ses services pour l’humanité".



L’Union des étudiants du Tchad, à travers son secrétaire général de la section de N’Djamena, Ngamsou Kenna Joseph, promet de veiller sur la croissance des plants mis en terre au sein de l’Université.