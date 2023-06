Tchad : l'AJASSA forme les jeunes à la consolidation de la paix numérique sur les réseaux sociaux

L'objectif de cette formation, selon le président de l'AJASSA, Mbaïramdji Désiré, est de renforcer les capacités des jeunes issus des organisations de la société civile, de l'Agence Nationale de Volontariat du Tchad (ANVOLT), des leaders des organisations de jeunes affiliés au Conseil National de la Jeunesse (CNJT) et des jeunes des 10 arrondissements de la capitale. Cette formation, d'une durée d'une semaine, accueillera 90 jeunes, avec 30 jeunes par entité.



Pour le président Mbaïramdji Désiré, cette formation offerte par l'Association des Jeunes Arc-En-Ciel (AJASSA) et le réseau des ambassadeurs de la paix numérique au Tchad (RAPNUT) est une étape très importante dans la démarche du Tchad vers la cohésion sociale et la paix durable.



Appelant les jeunes à faire preuve d'assiduité, le président de l'AJASSA indique qu'ils deviendront de nouveaux acteurs de paix, avec un nouveau regard facilité par les compétences acquises.



Cette formation a été rendue possible grâce au partenariat avec la société de raffinage de N'Djamena.