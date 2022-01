Tchad : l'AJDRO exige des solutions pérennes et définitives au Ouaddaï

L’AJDRO en appelle au sens de responsabilité de tous et au calme. Selon l’AJDRO, le Tchad traverse une période de transition qui requiert l’apport de tous pour son éclosion. L’heure n’est pas aux règlements de compte ni aux débauches d’énergies.



L’AJDRO exige que des solutions pérennes et définitives soient trouvées pour que la population du Ouaddaï en général et celle d’Abéché en particulier ne revit plus cette situation traumatisante qui constitue une bombe à retardement pour son développement.



L’AJDRO appelle la population d'Abéché et celle environnante à vaquer normalement à leurs occupations. Les ennemis de la paix et du vivre ensemble seront démasqués, dit-elle.