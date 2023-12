Tchad : l'AJECUD appelle la Conorec à mettre à la disposition de la population les cartes d'électeurs

Mahamat Alhafiz Abdoulaye a souligné l'importance de la carte d'électeur, la décrivant comme plus qu'un simple document. Elle symbolise le pouvoir de choix et la contribution individuelle à la démocratie. Cette carte garantit un accès égal aux droits politiques, un pilier fondamental de toute société démocratique. Elle permet à chaque citoyen de participer activement aux processus décisionnels qui influencent l'avenir collectif.



Il a insisté sur le fait que chaque vote, facilité par cette carte, influence les décisions à tous les niveaux de gouvernement. Le secrétaire général a exhorté le gouvernement et les autorités compétentes à afficher promptement les listes électorales et à instaurer un système de distribution efficace. Cette mesure est cruciale pour assurer que chaque citoyen puisse obtenir sa carte d'électeur, non seulement pour le référendum mais aussi pour les futures élections législatives, locales et présidentielles.