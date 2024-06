Tchad : l'AJEDDUR apporte son soutien à des centres d'apprentissage coranique à Abéché

La cérémonie a inclus la remise de corans et de lampes solaires à plusieurs centres d'apprentissage coranique, dans le village de Dilebate, situé à 12 km au sud-est d'Abéché.



AJEDDUR, une association apolitique et à but non lucratif, a été fondée le 25 juillet 2007 et officiellement reconnue le 19 février 2024.



Algoni Mahamat Ali, représentant le Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, a souligné l’importance de l’éducation, notamment des filles, et a assuré le soutien de son institution.



Le président de l'association, Abdelmountalib Abakar, a précisé que l'AJEDDUR vise à améliorer la formation des jeunes, promouvoir les initiatives socio-économiques des femmes et des jeunes, et développer l'agriculture, l'élevage et les ressources halieutiques.



Maki Ahmat Koubar a salué l'initiative de l'association, alignée avec la politique de développement de la 5e République, en mettant fin à la cérémonie avec la distribution des Corans et des lampes solaires.