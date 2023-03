Tchad : l'AJEKLA évalue le niveau intellectuel des lycéens à Abéché

L'Association des Jeunes Étudiants Ressortissants du Kanem Géographique résidant à Abéché (AJEKLA), a organisé une activité culturelle le 8 mars 2023, au Lycée Féminin Ibni Kinana d'Abéché.



Cette activité était organisée au profit des filles de cet établissement scolaire.



L'objectif de cette activité s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'Association, qui prévoit plusieurs autres activités dans les établissements scolaires et les institutions de l'enseignement supérieur de la région, afin de promouvoir la culture de la paix et le vivre-ensemble.



Le président de l'Association, Abdoulaye Brahim Mahamat, et la présidente du comité d'organisation, Fatimé Mboh, ont précisé que leur organisation œuvre dans plusieurs domaines, notamment l'éducation et la culture. Il considère que cette activité culturelle permettra aux élèves de cet établissement de mesurer leur talent.



Le président d'honneur de l'AJEKLA, Adji Ali Lol, s'est réjoui de l'organisation de ce jeu-concours qui a permis aux filles de démontrer leur savoir-faire en culture générale. Adji Ali a ensuite encouragé ces dernières à poursuivre leur cursus scolaire.



Le jury de ce jeu concours, composé de Abdelbassit Ali, Ahmat Mahamat Ali, Mariam Bachar Saad et Fatimé Mboh, tous membres de l'AJEKLA, a évalué le niveau des élèves du Lycée Féminin Ibni Kinana d'Abéché. Pour eux, les filles ont fait de leur mieux pour répondre à 75% des questions posées.



Les gagnantes ont reçu des cadeaux d'encouragement de la part de l'Association. Il convient également de signaler que les membres de l'Association ont remis une attestation de reconnaissance au proviseur du Lycée Féminin Ibni Kinana.