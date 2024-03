Tchad : l'AJIN anime un Ifta'ar Saïm à N'Djamena pour le Ramadan

Dans son discours de bienvenue, l'Imam Alwali Ayoub Ali a souligné que le Ramadan est le neuvième mois du calendrier lunaire islamique et est considéré comme l'un des mois les plus importants pour les musulmans du monde entier. C'est un mois de jeûne, de prière, de réflexion et de célébration. Pendant le Ramadan, les musulmans observent un jeûne quotidien depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil.



Le jeûne du Ramadan est considéré comme l'un des cinq piliers de l'islam, les obligations fondamentales pour les musulmans. Les cinq piliers sont la profession de foi (shahada), la prière rituelle (salat), le jeûne (sawm), l'aumône (zakat) et le pèlerinage à La Mecque (hajj) pour ceux qui en ont les moyens.



Le président de l'Association des Jeunes Islamiques de N'djari (AJIN), Moussa Ahmat, a également ajouté que la rupture du jeûne quotidien, appelée "iftar", est un moment de célébration et de convivialité. Les familles et les communautés se réunissent pour partager un repas après le coucher du soleil. Le jeûne est généralement rompu avec des dattes et de l'eau, suivies de plats variés. Il a également chaleureusement remercié l'Imam Alwali Ayoub, les jeunes du quartier et les membres de l'association.