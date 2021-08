Tchad : l'AJPAD forme les jeunes du 1er arrondissement en informatique

L'Association des Jeunes du Premier Arrondissement pour le Développement (AJPAD), organise ce mardi 3 août 2021, dans la salle des réunions de la commune du 1er arrondissement, une cérémonie de remise des attestations de fin de formation en informatique aux jeunes du premier arrondissement.

L'AJPAD est une association d'action et apolitique, qui travaille en étroite collaboration avec la commune du 1er arrondissement. Cette initiative de l'AJPAD rentre dans le cadre de son plan d'action de formation pour les jeunes qui n'ont pas accès à l'outil informatique.



Le président de l'AJPAD, Moussa Mbaitelem Nostra souligne que « l'AJPAD, après avoir initié cette formation, a regroupé les jeunes qui n'ont pas eu l'accès à l'outil l'informatique, et à l'unanimité, ont décidé de se prendre en charge en cotisant tous sans exception un taux fixé, ce qui a permis d'envoyer neuf jeunes pour suivre cette formation sur le domaine de "Pack-Office) au centre Africa Computer de Farcha ». « Nous, responsables des associations, sommes apolitiques et nous devons apporter notre contribution au développement en nous unissant derrière une idéologie constructive et non nous diviser. Nous demandons aux personnes de bonnes volonté, aux organisations et au gouvernement, de soutenir nos projets qui ne font que commencer, car une seule main ne peut applaudir », ajoute le président de l'AJPAD.



Dans son allocution, le maire de la commune du premier arrondissement, Djibrine Mahamat Abdelkerim, salue l'initiative de l'AJPAD et souligne que « la formation et l'éducation sont les priorités du gouvernement et de la commune du 1er arrondissement. Cette initiative de l'AJPAD n'est pas la première depuis sa création, et ne cesse de participer au développement, aux côtés de la commune ». Par cette occasion, le maire de ladite commune lance un appel à toute la population de sa circonscription, à se regrouper pour lutter contre l'analphabétisme technologique en se formant en outil informatique.

Au total, neuf jeunes formés dans le domaine d'informatique ont reçu des attestations en logiciel "Pack Office".