Tchad : l'AJPDAR appelle à "garder le sang-froid, malgré un pouvoir d’achat en chute libre"

Le président de l’alliance des jeunes pour la paix, le développement et l’appui à la renaissance du Tchad (AJPDAR/Tchad), a organisé un point de presse ce lundi 5 mars 2018 à la maison des médias du Tchad. Ce point de presse est relatif à la crise socio-économique que traverse le pays.



Selon le président de l’AJPDAR/Tchad, Mahamat El Mahadi Abderamane , la crise socio-économique aigüe sans précédent que traverse le Tchad depuis plus d’un mois, est due à la grève sèche et illimitée lancée par les différentes centrales syndicales dont certaines sont regroupées sous la bannière de la plate-forme syndicale revendicative pour protester contre certaines mesures prises par le gouvernement dans l’optique de faire face à la situation financière du Tchad.



Il déclare que cette grève n’est pas sans conséquence : « depuis son lancement, cette grève qui n’a épargné aucun secteur a des conséquences désastreuses : les hôpitaux sont fermés, des milliers d’élèves sont contraints de rester à la maison, bref toute l’administration publique en est paralysée. »



Le président Mahamat El Mahadi Abderamane, n’a pas perdu de vue l’audience du chef de l’Etat tchadien Idriss Deby Itno, accordée aux responsables des syndicats qui se plaignent de la situation actuelle : « jeudi dernier, nous avons appris avec plaisir par voie des médias que Monsieur Idriss Deby Itno, président de la république, chef de l’Etat a reçu les responsables des différents syndicats pour évoquer la question et tenter de trouver une issue favorable à cette crise qui n’a que trop duré. C’est une initiative que l’AJPDAR salue et encourage ».



Il soutient l’appel du chef de l’Etat tchadien au dialogue : « Conscient également de la douloureuse situation que traversent ces hommes et femmes qui servent la nation avec courage et abnégation, le président de la République a toutefois invité les leaders syndicaux à maintenir et poursuivre le dialogue avec le gouvernement qui est leur partenaire. C’est aussi la philosophie et la position de notre Association qui pense et croit fermement que seul un dialogue franc et sincère nous permettra de sortir de cette mauvaise passe. L’AJPDAR exhorte tous les syndicalistes à faire confiance au chef de l’Etat et de croire à sa volonté de faire bouger les lignes », a-t-il réitéré.



Saluant les efforts du gouvernement, l’AJPDAR a ressorti l’engagement du ministre des finances et du budget, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, à créer des conditions favorables et réaliser des économies substantielles au mois de janvier pour solder les trois derniers mois d’arriérés de bourse des étudiants.



Soucieux de cette crise qui perdure et constitue un blocus sur tous les plans, le président Mahamat El Mahadi Abderamane, appelle particulièrement les enseignants à penser au sort des jeunes en reprenant le chemin des universités, lycées et collèges sans oublier les établissements primaires et maternels afin de sauver les années académiques scolaires : « nous disons qu’il n’est pas concevable qu’on continue à sacrifier l’avenir des jeunes tchadiens qui ont déjà perdu plusieurs semaines de cours sur l’autel de certaines de nos revendications sociales. Nous invitons également tout le personnel soignant à renouer avec les blouses et à être plus sensible aux souffrances et aux cris de détresse des malades, qui, faute de soins terminent parfois leurs vies tragiquement », a-t-il ajouté.



Le président de l’AJPDAR, Mahamat El Mahadi Abderrahmane, demande aux tchadiens de garder leur sang froid, malgré le pouvoir d’achat qui est en chute libre, le panier de la ménagère qui est presque vide et les commerçants qui ne savent où donner la tête. Car, selon lui, cette crise quoique inédite ne durera pas éternellement et les tchadiens doivent garder à l’esprit qu’ils ont d’autres acquis à préserver. Il souligne qu’il n’est dans l’intérêt de personne de voir la crise s’enliser et qu’un bras de fer permanent soit engagé entre le gouvernement et ses partenaires sociaux.



Sur ce, Mr. Mahamat El Mahadi Abderrahmane, félicite la tenue du festival international des cultures sahariennes (FICSA), qui se tient à Am-Djarass sous l’impulsion personnelle du chef de l’Etat tchadien Idriss Deby Itno. De son avis, au-delà de son caractère festif, ce festival constitue un réel cadre de brassage culturel entre différents peuples et un facteur important de consolidation de la paix dans le Sahel et le Sahara.