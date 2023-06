Tchad : l'AJPNV met en place une stratégie concrète pour combattre la torture et accompagner les victimes

L'objectif de cette conférence de presse est de mettre en place une stratégie visant à aider les victimes après un acte de torture. Dans cette optique, l'AJPNV s'engage à soutenir les victimes et à les accompagner chaque fois que cela est nécessaire, afin de concrétiser leur processus de réparation.



Nidjigoto Charbonnel, président de l'AJPNV, a déclaré : "nous devons nous assurer que les tribunaux disposent de preuves médicales fiables permettant aux victimes de demander justice et de bénéficier d'une réhabilitation. Grâce aux analyses cliniques, les victimes peuvent regrouper leurs expériences en preuves et les utiliser pour confronter les responsables afin de faire valoir leurs droits."



Il a réaffirmé la détermination de l'association à mettre en lumière les auteurs d'actes de torture, à dénoncer les violations des droits de l'homme, à poursuivre en justice les responsables afin de prévenir de nouveaux actes, et à obtenir une réparation totale en faveur des victimes.