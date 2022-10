Tchad : l'AJPP appelle la jeunesse à la paix et condamne les actes violents

Au cours d'un point de presse ce 26 octobre 2022, à la Tente d’Abraham à Amriguebé, l’Association des jeunes pour la paix, la patrie et la cohabitation pacifique (AJPP) a déploré les événements douloureux qu’a connus le Tchad le 20 octobre.



Ces évènements marqués par des manifestations ont causé des morts, en majorité des jeunes. L'AJPP condamne les actes violents causés par les manifestants.



Par la voix de son président, Abdelnafi Nour Makail, l'AJPP dénonce le recours par les manifestants à des armes blanches, et appelle la jeunesse à la retenue pour maintenir le tissu social dans le vivre ensemble.



« Les manifestations sont une tribune pour faire valoir ses droits, et non un terrain propice au vandalisme, saccage, à la destruction de biens et le ciblage des individus pour des raisons politiques », déclare Abdelnafi Nour Makail.