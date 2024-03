Tchad : l'AJUDS lance ses actions pour le développement social des jeunes

La présidente du comité d'organisation, Souad Ismail Barka, a souligné que cette association intervient à un moment crucial pour plaider en faveur des activités de la jeunesse sous toutes ses formes, et a appelé les autres à suivre son exemple en aidant cette association à relever le défi majeur qui se présente.



Dans son discours inaugural, le président de l'Association des Jeunes Unis pour le Développement Social a déclaré : "Nous rappelons que cette association n'était au départ qu'une idée étudiante, ou un syndicat étudiant, visant à aider les étudiants et rien d'autre. Puis cette idée s'est développée pour devenir une association qui répond aujourd'hui aux besoins de la communauté en apportant sa lumière et son rayonnement." Il a également rappelé que l'association avait obtenu son autorisation ministérielle en 2023, sur la base d'une décision rendue le 26/08/2021 au Registre des Associations Civiles.



"Notre objectif est de prendre soin des personnes et de promouvoir les activités sociales et éducatives, tant en milieu rural qu'urbain, conformément à nos objectifs spécifiques et aux aspirations du gouvernement", a conclu Ismail Adam Ali, président de l'AJUDS.