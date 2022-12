Tchad : l'ALTAM convie les marocains et supporters tchadiens au Radisson pour le match Maroc-France

Le président de l'Association des lauréats tchadiens et amis du Maroc (ALTAM), Ibrahim Moussa Youssouf, a fait ce 13 décembre 2022 à l’Ambassade du Maroc au Tchad, un point de presse relatif à la qualification du Maroc en demi-finale de la Coupe du monde.



Il convie les membres de l’ambassade, les marocains résidant au Tchad, les supporteurs, les lauréats et amis du Maroc au Radisson Blu, mercredi 14 décembre à 20 heures, pour suivre en direct le match Maroc-France, à travers un écran géant en plein air.



"L'équipe marocaine doit maintenir et améliorer sa stratégie de solidarité défensive et de science tactique, afin de remporter la victoire et gagner la Coupe du monde de l’année 2022 pour les supporteurs en général et l’Afrique en particulier", affirme Ibrahim Moussa Youssouf.



L’ALTAM félicite le Roi du Maroc pour son implication inlassable en faveur de la promotion du football marocain. « L’efficacité visible des Lions de l’Atlas est l’œuvre du Roi Mohammed VI qui a consenti d’énormes efforts durant des années ayant permis d’arriver aujourd’hui à des résultats remarquables sur le terrain », a déclaré le président de l'ALTAM, Ibrahim Moussa Youssouf.



L'ALTAM exprime sa reconnaissance au président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, pour avoir soutenu et encouragé officiellement l’équipe marocaine, après sa victoire éclatante contre le Portugal. Cette action permettra de "lever le flambeau de l’Afrique et lui donner une place importante dans l’histoire du football au niveau mondial".



L’AESTM est l’actuelle ALTAM, née en 1975 au Maroc à Rabat via les étudiants stagiaires tchadiens formés au Maroc dans plusieurs disciplines à savoir : la médecine générale et la spécialité, l’agronomie, l’économie, la gestion, le droit, la formation professionnelle, la formation des imams et la formation des militaires. Elle compte aujourd’hui plus de 4000 lauréats qui contribuent efficacement au développent socio-économique du Tchad.