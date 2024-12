Tchad : l’AMET dénonce une décision « outrageusement répressive et illégale » de la HAMA

L’Association des Médias en Ligne du Tchad (AMET) condamne fermement la décision de la Haute Autorité des Médias Audiovisuels (HAMA) N°055/HAMA/SG/2024, interdisant la diffusion et la publication par la presse en ligne de contenus audiovisuels.



Cette décision constitue une atteinte grave aux libertés de presse et d’expression garanties par la Constitution tchadienne et la loi n°31 du 3 décembre 2018 en son article 25 qui régit la presse au Tchad.



Il y a quelques mois, l’AMET avait dénoncé l’annonce de la future décision du président de la HAMA, Abdramane Barka Doningar d’interdire la production et la diffusion des contenus audiovisuels lors d’un récent séminaire. Aujourd’hui, en prenant une telle mesure liberticide, le président de la HAMA agit de manière outrageusement répressive et illégale.



Ce mépris flagrant pour le droit à l’information menace l’avenir de la presse en ligne et compromet gravement la crédibilité de notre pays sur la scène nationale et internationale. L’AMET appelle la HAMA à faire preuve de lucidité. Il est impératif que cette institution évolue avec le temps et s’engage dans le développement d’un paysage médiatique diversifié, et respectueux des droits des professionnels de l’information.



L’AMET tient à rappeler qu’elle ne reconnaît que la loi n°31 en son article 25 comme cadre juridique légitime pour l’exercice de la presse en ligne. Elle exhorte ses membres à continuer à diffuser des contenus audiovisuels.



Par ailleurs, l’AMET interpelle les plus hautes autorités du pays à mettre un terme à cette croisade inutile menée par le président de la HAMA Abdramane Barka Doningar. Il faut souligner que sans la presse en ligne, le paysage médiatique tchadien perdra une part essentielle de sa vitalité et de son pluralisme.