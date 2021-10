Tchad : l'ANADER forme les groupements féminins en culture maraîchère à Bébédjia

L'objectif est d'orienter les femmes du milieu rural afin qu'elles sortent elles-mêmes de leur gouffre de vulnérabilité par les différents labours des cultures maraîchères, mais aussi les amener à la production de qualité en quantité afin d'augmenter leur pouvoir d'achat.



Le facilitateur Kanabe Pagay, par ailleurs conseiller agricole, a démontré aux femmes participantes les différentes formes d'infiltration, l'évaporation et le ruissellement de l'eau dans les planches pendant l'arrosage. Pour éviter la perte de l'eau dans les planches confectionnées, Kanabe Pagay renseigne qu'un bon jardinier doit amender le sol par les matières organiques, faire le binage et le fractionnement de l'arrosage. Pour finir, le facilitateur a entretenu l'assistance sur le système de paillage et les techniques de labour des légumes feuilles, fruits et racines ainsi que leurs besoins en éléments nutritifs.



Des questions d'éclaircissement ont été posées par les participantes s'agissant des semences améliorées en culture maraîchère et les ennemis de culture. Le chef du sous-secteur de l'ANADER, antenne de Bébédjia, Sophoni guirabe Dakass, a invité les femmes à éviter la paresse et au respect du professionnalisme dans le domaine du maraîchage.



Cloturant ces assises, le chef de village de Békia, kousoungar Paul, représentant le chef de canton de Miandoum, a exhorté les femmes à mettre en pratique les acquis pour le bien-être de tous. Il a lancé un cri d'alarme à l'endroit du gouvernement, aux ONG et personnes de bonne volonté afin de doter les femmes en matériels de maraîchage.



Au terme de cette formation, les femmes participantes ont choisi les cultures d'oignon, poivron, chou, laitue, carotte, piment, pastèque et pomme de terre pour la production de l'année 2021-2022.