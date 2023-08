Tchad : l'ANATS d'Abéché lance une campagne de distribution de cartes d'identité

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a officiellement lancé ce mercredi 02 août 2023, à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS) d'Abéché, la campagne de sensibilisation et de distribution des cartes d'identités nationales, délivrées gratuitement par l'ANATS d'Abéché.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la gratuité instaurée par les plus hautes autorités du pays.



Le chef du Centre ANATS d'Abéché, Abdelkerim Saleh Abdoulaye, a souligné que la gratuité de la délivrance des cartes d'identité nationales, lancée depuis le 1er décembre 2022, et ultérieurement prolongée de deux mois par le président de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, a permis à un nombre considérable de Tchadiens d'être identifiés et d'obtenir leur numéro d'identification nationale (NNI).



Il a ainsi encouragé tous ceux qui ont eu la chance d'être enrôlés à venir retirer leurs cartes gratuitement. Abdelkerim Saleh Abdoulaye a également réaffirmé l'engagement de son institution à garantir que tous les citoyens Tchadiens puissent obtenir leurs cartes d'identité nationale en temps opportun.



Donnant le coup d'envoi de la campagne de la sensibilisation et de la distribution des cartes d'identité dans le Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui a souligné que cette opération facilitera l'accès des citoyens à leur document d'identification essentiel, et contribuera sans aucun doute, à la consolidation de l'unité nationale, conformément aux souhaits des autorités de transition.



Enfin, il a profité de l'occasion pour féliciter l'équipe de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés d'Abéché, pour le travail accompli. Il convient de noter que la distribution des cartes, et la visite des locaux de l'ANATS, ont marqué la fin de la cérémonie.