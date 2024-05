Tchad : l’ANATS forme ses agents sur les textes d’état civil

Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo a présidé ce 15 mai 2024, au centre spirituel Le Rônier, situé à 5 kilomètres de la ville de Sarh, l’atelier de formation des acteurs du système d’état civil.



Cet atelier vise essentiellement à outiller les officiers et agents d’état civil de la chaine administrative, avec les textes réglementant les nouvelles procédures de déclaration des faits d’état civil et de délivrance des titres sécurisés.



Le directeur du système intégré sécurisé de l’Agence national des titres sécurisés (ANATS), Breye Gouloua a souligné que pendant trois jours, l’atelier portera sur le cadre juridique de création et de fonctionnement de l’ANATS, celui des enrôlements biométriques des adultes et de l’enregistrement des nouveau-nés dans le registre national biométrique des populations.



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo a notifié que ce nouveau système vient révolutionner le cadre juridique de collecte des données sur des personnes de manière à inclure la biométrie.



Selon lui, la biométrie permet de figer l’identité de toute personne, à travers le Numéro National d’Identification (NNI). Par ailleurs, cela vient répondre à la vision éclairée des plus hautes autorités du pays à doter le Tchad d’un nouveau cadre juridique.



Fidèle Kodé Ngolo, secrétaire général de la province du Moyen-Chari exhorte les participants à échanger de manière fructueuse entre eux, et avec les formateurs sur les nouveaux outils, car ils permettent de mieux organiser et gérer l’état civil, au bénéfice des populations du Moyen-Chari, et surtout de nos enfants.