Tchad : l'ANATS remet 475 registres d'acte de naissance aux autorités du Ouaddaï

La cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet d'Abéché rural, du 1er adjoint au maire de la ville d 'Abéché et des représentants des chefs de cantons. Au total 475 registres d'acte de naissance et de cahiers journaux ont été remis à la province afin de les repartir dans tous les services de délivrance d'actes de naissance dans le Ouaddaï.



C'est le préfet du département de Ouara, Diro Nocki Abdoulaye, représentant le gouverneur de la province du Ouaddaï, qui a réceptionné ces registres.



Ce nouveau document permettra de donner directement accès au numéro national d'identification (NNI) pour les nouveaux-nés et de faciliter la délivrance de tous les autres titres sécurisés tels que la carte d'identité nationale, les passeports, cartes grises des véhicules et bien d'autres.



Abakar Sebi, chef de mission Ouaddaï/Batha, a précisé que la remise de ce registre est une innovation du gouvernement en partenariat avec l'Unicef. Selon lui, "ce nouveau registre d'acte de naissance permettra à l'ANATS d'avoir facilement une base de données fiables pour que chaque tchadien puisse avoir un numéro national d'identification".