Tchad : l’ANCT clôture sa 7ème édition de l'assemblée générale ordinaire des communes du Tchad

Lors d'un point de presse tenu ce 18 avril 2025, l'Association nationale des communes du Tchad (ANCT) a clôturé avec la formation de sa 7ème édition de l'assemblée générale ordinaire des communes, sous le thème : « redynamiser l'ANCT pour renforcer la gouvernance locale et la décentralisation ».



L’assemblée générale était placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation.



Dans son discours de clôture, le ministre délégué auprès du ministre de l'Administration du territoire, chargé de la Décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat a déclaré que les échanges fructueux animés, durant les trois jours, ont été révélateurs des défis auxquels les collectivités font face, tout en mettant en exergue les opportunités qui s'offrent, grâce aux expériences, idées et visions pour les collectivités.



« Vous avez démontré l'importance d'une collaboration étroite et d'un travail en synergie », a-t-il rappelé. Il a affirmé avant de clore cet important événement : « je voudrais rappeler que le succès de vos actions communes repose sur votre capacité à innover, à écouter et à vous adapter aux défis de notre temps ».



Pour lui, la gouvernance locale ne doit jamais être considérée comme un simple transfert de compétences, mais comme une occasion précieuse de construire un avenir radieux pour tous les Tchadiens.



Le président de l'ANCT, Senoussi Hassana Abdoulaye a indiqué que cette 7ème assemblée marque le début d'une nouvelle dynamique pour les élus locaux du Tchad, et vise aussi à renforcer les liens, ainsi que les soutiens mutuels dans nos efforts pour bâtir un Tchad, où chaque citoyen peut bénéficier des résultats de la décentralisation.



Il a conclu en exprimant sa gratitude à l’endroit des partenaires techniques et financiers, notamment l'Union Européenne, ainsi que l'ensemble des partenaires techniques et financiers, pour la réussite de l’objectif commun qui est le renforcement de la décentralisation, et l'amélioration de la qualité de vie des concitoyens.