Tchad : l’AND annonce son soutien à la candidature de Succès Masra

Le président du parti Alliance Nationale pour la Démocratie et le Développement (AND) a fait une déclaration aujourd'hui, pour soutenir la candidature de Succès Masra.



Dans sa déclaration, le président national de l'AND, Salibou Garba, a rappelé que la campagne est lancée, mais qu'il n'est pas trop tard pour s'y impliquer.



Il a souligné que les erreurs et dysfonctionnements observés lors des précédents scrutins, n'ont pas été corrigés, notamment l'établissement des listes électorales et la distribution des cartes d'électeurs, effectués dans un désordre total.



Les modifications apportées au Code électoral privent les candidats des éléments nécessaires pour appuyer leurs éventuelles réclamations, notamment un exemplaire du procès-verbal de dépouillement.



En raison de cette réduction des conditions de transparence, les militants du parti AND, désireux de voir un changement profond dans la gouvernance de notre pays, ont décidé de soutenir le candidat du parti Les Transformateurs, Assyongar Masra Succès.



Des consignes ont été données aux organes de base du parti, à travers le pays et au niveau de la diaspora, afin que les militants et sympathisants de l'AND participent activement aux activités liées à cette campagne électorale, conformément au Protocole d’Accord de la Coalition Justice Égalité.