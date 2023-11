Tchad : l’ANDI initie une campagne de sensibilisation à Mao sur le projet de constitution

Conduite par Fadjack Mbodou Mbodoumi, coordonnateur de l'association, la mission visait à informer les acteurs de la société civile sur les tenants et aboutissants du nouveau projet de constitution du pays. Selon lui, disséminer l'information sur le projet de constitution représente un impératif civique.



Danibé Djimadoum, expert juriste, accompagné de Mahamat Nour, a pris la parole pour détailler et clarifier les articles clés du projet de constitution auprès de l'auditoire.



L'initiative d'ANDI ne se limite pas à la province du Kanem mais englobe également les régions voisines telles que Hadjer Lamis, Bahr-El-Ghazel et le Lac, visant à toucher le Kanem géographique dans son ensemble.