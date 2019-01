Tchad : l'ANIE encourage les investisseurs à créer des entreprises

L'Agence nationale d'investissements et d'exportations (ANIE) a organisé ce vendredi 4 janvier une journée d'information et de sensibilisation à Abéché, dans la province du Ouaddaï, afin d'amener les opérateurs économiques à mieux cerner la mission de l'Agence.



La journée a été lancé par le secrétaire général de la province du Ouaddaï qui a salué l'engagement et les efforts constants du gouvernement afin d'impulser une dynamique d'assainissement et d'attractivité du climat des affaires au Tchad.



La rencontre vise à renforcer les opérateurs économiques sur la nécessité de créer des entreprises afin de rehausser l'économie dans la province du Ouaddaï.



Le directeur général de l'ANIE, Mahamat Nour Helimi a souligné que la création de l'Agence contribue à la promotion des activités industrielles, commerciales et artisanales. Il a insisté sur l'importance du guichet unique à Abéché. "Le gouvernement s'est engagé dans des réformes profonde en matière de procédure de création d'entreprises, d'accès aux financements et aux crédits, de transactions des investisseurs, d'allègement des formalités pour l'obtention du permis de construire, ainsi que des charges fiscales et douanières. La charte nationale des investissements constitue l'élément central de cette dynamique des investissements", a-t-il expliqué.



La coordination du guichet unique au sein de l'ANIE a pour mission de permettre aux opérateurs économiques de créer leurs entreprises en toute facilité. Le guichet unique est le seul lieu pour accomplir toutes les formalités de création d'entreprises.



Un film sur les opportunités d'affaires au Tchad a été diffusé aux participants.