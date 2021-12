Tchad : l'ANIE forme la jeunesse sur la pratique du leadership

L'agence nationale des investissements et exportations (ANIE) a clôturé la formation de 44 jeunes venus de différents horizons sur le coaching quotidien en pratique du leadership, ce 24 décembre à N'Djamena. Les bénéficiaires ont été formés durant trois jours par Amine Idriss.



La directrice adjointe de l'ANIE, Nicole Ndoubayo, exprime son enthousiasme pour ce genre d'initiatives, rappelant que le renforcement des capacités des jeunes est un volet majeur dans le développement d'un pays.



Elle invite les récipiendaires à redoubler d'efforts et à croire davantage en l'ANIE.



Par la voix de Nadia Ahmat Abderahim, les bénéficiaires ont exhorté l'ANIE à multiplier ce genre d'initiatives et à les accompagner en vue des résultats escomptés.