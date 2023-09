Tchad : l’ANSICE invite les utilisateurs d’Apple à mettre à jour leurs appareils

Un grave DÉFAUT DE SÉCURITÉ GRAVE a été récemment découvert, mettant en péril la confidentialité de vos informations personnelles. Des cybercriminels peu scrupuleux peuvent installer un logiciel malveillant sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch à votre insu. Ce logiciel espion peut potentiellement accéder à toutes vos activités sur l'appareil.



Pour garantir la sécurité de vos données, il est impératif de mettre à jour immédiatement tous vos appareils TOUS DE SUITE en suivant les instructions fournies sur le site officiel d'Apple. De plus, nous vous recommandons vivement d'activer la fonction de **verrouillage USB** dans les paramètres de vos appareils.



En cas de besoin d'assistance ou de questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter l'ANSICE (Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Électronique) à l'adresse suivante : contact@ansice.td.



Soyez extrêmement vigilants et prenez les mesures nécessaires pour protéger vos appareils Apple et vos informations personnelles. Votre sécurité en ligne est essentielle !