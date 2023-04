Tchad : l’APAD forme des médiatrices sociales et scolaires à Bayaka

C'est autour d'un atelier de 3 jours lancé ce 3 avril 2023 que l'Association Action des Partenaires pour l'Appui au Développement (APAD) forme les médiatrices sociales et scolaires de Ndjamena, Moundou, Pala, Kim, Kelo et Bayaka.



Cet atelier a pour thème "Culture associative, gestion des conflits et leadership féminin" et regroupe 25 femmes et filles venues des localités précitées.



Lors de la cérémonie d'ouverture, la chargée de suivi et évaluation de l'APAD, Mbaguedje Jessy, a remercié les participantes pour leur présence qui, selon elle, témoigne de leur attachement à l'idéal de la cohésion sociale à travers la construction et la consolidation d'un monde fondé sur la paix. Elle a souligné que le Tchad connaissait autrefois une cohabitation pacifique grâce à des valeurs d'entraide, de solidarité, de dialogue et de compréhension mutuelle. Toutefois, ces derniers temps, différents types de conflits ont eu lieu, causant d'énormes dégâts. Elle a ajouté que les femmes sont confrontées à des difficultés socio-culturelles qui les empêchent de jouer pleinement leur rôle. Elles ne sont pas impliquées dans les prises de décision et la recherche de la paix, alors qu'elles ont le pouvoir de se faire entendre.



Le chef de canton de Bayaka, Sa Majesté Weibigue Nathaniel Pircolossou, a remercié l'APAD d'avoir choisi son canton pour abriter cet atelier. Il a exhorté les participantes à suivre attentivement les enseignements qui seront dispensés. Il a précisé que les femmes de son canton sont outillées et prennent des décisions positives.



Cette rencontre vise à offrir un cadre de partage d'expériences collectives et de renforcement des capacités. Des recommandations et des résolutions seront émises à la fin de la rencontre pour déterminer une feuille de route.