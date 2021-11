Tchad : l'APEC se mobilise face à la situation inquiétante dans les écoles publiques

Le président de l'association Reoukadji Madjibaye Sylvestre a interpellé les partenaires sociaux du Tchad et surtout les partenaires de l'éducation pour une action concrète.



Des élèves et quelques membres de l'association, assis à même le sol, ont brandi des feuilles où l'on pouvait lire : "l'école n'est pas une prison", "arme blanche tue à l'école", "juste un banc pour l'école Chagoua I". C'est dans une salle de classe sans table ni chaise pour le maître que l'organisateur a choisi d'exprimer la situation réelle que vivent les enfants au coeur de la capitale tchadienne. Un paradoxe pour un pays producteur de pétrole.



Reoukadji Madjibaye Sylvestre a rendu un hommage à l'ensemble de la presse et plus particulièrement à la rédaction d'Alwhida Info dont le reporter a été violenté par la police la semaine dernière.



"Notre initiative fait suite à un constat publié dans le journal La Voix, où les élèves sont exposés assis à même le sol dans une salle de classe. C'est exactement la situation que traversent les apprenants de la capitale. Notre objectif c'est de donner des bancs à l'école primaire Chagoua I. Nous sommes au XXIème siècle ; le siècle de tous les excès, le siècle où la pauvreté a atteint son paroxysme d'un côté et la richesse de l'autre. À l'intérieur de cette capitale où circulent les biens, les élèves apprennent dans des conditions difficiles. C'est inadmissible", affirme Reoukadji Madjibaye Sylvestre.