Tchad : l'APEF œuvre en faveur de la prévention des violences basées sur le genre

Le maire de la commune de Mandelia, Ousmane Abakar Mahamat, a félicité les initiatives de l'APEF, qui se bat jour et nuit pour les femmes victimes de violences basées sur le genre, contribuant ainsi à leur épanouissement. Grâce à ces formations, vous avez permis à ces femmes de devenir autonomes plutôt que de toujours dépendre de l'aide d'autrui, a souligné le maire.



De son côté, la présidente de l'Association pour l'épanouissement de la Femme, Negob Adeline, s'est réjouie de la mise en œuvre effective des activités du projet. Elle a souligné la résilience des femmes face à l'adversité et leur capacité à s'épanouir lorsqu'elles disposent d'opportunités. La collaboration et l'engagement des différents acteurs et partenaires ont conduit à des résultats significatifs, améliorant ainsi les conditions de vie des femmes ciblées par le projet. Nous devons continuer à travailler pour faire de notre communauté un endroit où les droits des femmes sont respectés et où toutes les femmes ont la possibilité de réaliser leur potentiel, a déclaré la présidente de l'APEF.



À la fin de la cérémonie, plusieurs recommandations ont été formulées et une machine à coudre a été remise à une jeune fille victime d'un mariage forcé, qui a finalement réussi à divorcer. La cérémonie s'est conclue par une photo de groupe.