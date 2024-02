Tchad : l'APJEDT initie des campagnes de sensibilisation sur la gestion des conflits fonciers

L'APJEDT, engagée dans la promotion de l'emploi étudiant et le progrès socioéconomique au Tchad, vise à fournir aux étudiants des opportunités de travail significatives tout en contribuant au développement communautaire durable. Le projet "Jeunesse en Action pour le Développement au Tchad", lancé par l'ACRA en 2021, cherche à prévenir les conflits et à renforcer la cohésion sociale en développant les capacités des jeunes et de la société civile juvénile tchadienne.



Madjinodji Ngarbé Eluard, chargé de communication de l'APJEDT, a relevé que près de 90% des litiges traités par la justice concernent des questions foncières, souvent à l'origine de violences exacerbées par l'exclusion politique, la discrimination et la marginalisation. "Notre engagement dans la gestion des conflits fonciers vise plusieurs objectifs, dont la reconnaissance des droits fonciers pour favoriser l'organisation, les investissements et la croissance dans les secteurs immobilier, agricole et commercial. Cela permet également de combattre les expropriations, les migrations forcées et de soutenir la résilience", a-t-il expliqué.



Il a également signalé que le 9ème arrondissement de N'Djamena est particulièrement sujet aux conflits fonciers, source de tensions et de divisions communautaires. Dans ce contexte, l'APJEDT appelle à une action proactive pour encourager la paix, la cohésion sociale et le développement durable. L'objectif de ces activités est d'informer et d'éduquer les habitants sur les enjeux des conflits fonciers et les approches de résolution pacifique et durable. Les actions prévues comprennent des conférences-débats, la diffusion des lois foncières, des marches de sensibilisation dans l'arrondissement et une étude sur la typologie et l'origine des conflits fonciers.