Tchad : l'ARPAD assiste l'artiste Mahamat Ali Hamat

Dans le cadre de ses actions de bienfaisance et d'assistance aux couches vulnérables, le coordonnateur de l'association Al-Rissala pour la réconciliation et la paix durable (ARPAD), Ibrahim Mahamat Hassan et sa délégation, se sont rendus, ce mercredi 05 juin, au quartier Guinébor, pour assister l'artiste Mahamat Ali Hamat alias Khoulam qui a connu un problème de vision.



« Notre présence ici chez Mahamat Ali Hamat, c'est de le soutenir et l’encourager. Et également nous remercions le président de la République qui a pris une décision personnelle d'évacuer l'artiste à l'étranger », a dit le président de l'ARPAD qui a par ailleurs appelé les personnes de bonne volonté d'apporter leurs aides.



« Ce geste de participation me va droit au cœur et montre que chaque les Tchadiens des différentes couches se soutiennent entre eux », a souligné Mahamat Ali Hamat.