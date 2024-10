Tchad : l'ASEFDYC/T organise une journée d’échange avec les enfants atteints de problèmes de santé mentale

La cérémonie a rassemblé divers panélistes, notamment le psychologue David Ya-Amang, la Secrétaire Générale de l'ASEFDYC/T, Mme Kumassen Juste, et le Directeur de la Protection des Personnes Vivant avec un Handicap, M. Hassane Manké Noma.



L’échange a débuté avec un exposé du psychologue, qui a expliqué que les troubles mentaux peuvent toucher tout le monde à des degrés divers, notamment par la dépression, l'anxiété, etc. Il a souligné qu'une personne souffrant de troubles mentaux n'est pas nécessairement "folle", contrairement aux stéréotypes souvent véhiculés par la société.



Dans son discours de circonstance, la Secrétaire Générale de l'association a exprimé sa gratitude et sa responsabilité face au sujet de la santé mentale, qui touche de près la société. Elle a rappelé que la santé mentale est souvent négligée et stigmatisée, causant beaucoup de souffrance. Pour elle, cette journée est l'occasion de discuter des défis à relever, d’apporter des solutions autour du concept de résilience, de sensibiliser, et de favoriser des collaborations étroites avec les différents acteurs concernés. Elle a également indiqué que le but de son association est de travailler ensemble pour que personne souffrant de troubles mentaux ne soit stigmatisé ou délaissé.



Le Directeur de la Protection des Personnes Vivant avec un Handicap, Hassane Manké Noma, a quant à lui souligné que le Ministère de l'Action Sociale prend très au sérieux le bien-être des personnes vivant avec un handicap. Des lois et des règlements ont été établis pour protéger autant que possible ces personnes.