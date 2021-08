Tchad : l'ASJT plante des arbres dans des établissements d'Abéché

Le coordinateur de cette association, Tahir Chayibo Abakar, a indiqué que son organisation a souhaité apporter sa contribution à la lutte contre la désertification prônée par les autorités du pays. Tahir Chayibo Abakar de poursuivre que la préservation de l'écosystème et surtout de la faune et la flore n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, mais il revient à chaque tchadien de planter au moins un arbre.



Le coordinateur a dans son intervention demandé aux autres organisations et jeunes de la place de faire autant.



Le proviseur du lycée Mahamat Yakhoub Dobio, Abbas Amine Moukhtar et le chef de scolarité de l'école de santé d'Abéché, Nassour Adoum, ont félicité cet acte de citoyenneté posé par les membres de l'ASJT section du Ouaddaï dans leurs établissements respectifs.



Selon eux, ces jeunes arbres plantés serviront d'ombres à l'avenir. Ils ont enfin rassuré aux membres de l'ASJT qu'ils veilleront personnellement à leur entretien.