Tchad : l'ASJT prime 10 bacheliers au salon d'excellence et d'orientation

L'Association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens (ASJT), avec l'appui de son partenaire l'ONAPE, a organisé la cérémonie de clôture ce 16 août 2022 à l'hôtel Radisson Blue de N’Djamena, de la première édition du salon de l'excellence et d'orientation des nouveaux bacheliers du Tchad.



Dans son allocution de circonstance, le président du comité d'organisation, Yacoub Mahamat Nahar, a salué le soutien multiforme de ses partenaires, notamment l'ONAPE, pour avoir accompagné l'ASJT dans la réalisation de cet événement.



Selon lui, l’initiative de ce projet a pour but d'orienter les jeunes bacheliers et bachelières, dans le choix des métiers et filières, pour un cursus universitaire excellent. Pour sa part, le président de l'ASJT, Ahmat Tanguir, estime que ce salon promeut, encourage et félicite le mérite de l'Etat tchadien, des enseignants et des parents d'élèves.



« À travers ce salon, I'ASJT aborde un nouvel aspect de la question de l'excellence universitaire et de l'emploi des jeunes, par l'orientation des bacheliers et des bachelières. Ce salon, organisé en faveur de ces jeunes, est un espace destiné à l'éclosion et à l'ouverture d'esprit des bacheliers au futur monde universitaire et professionnel qui les attend », ajoute-t-il.



Les dix meilleurs lauréats ont bénéficié chacun, d'un ordinateur portable HP et d'une somme allant de 300 000 à 2 000 000 FCFA, en plus des bourses d'études.